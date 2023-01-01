WebCatalog
Blocket

Blocket

blocket.se

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blocket على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سوق السويد يضم أكثر من 5 ملايين عنصر - ابحث عن الصفقات وقم بالبيع بسرعة على Blocket.se

الموقع الإلكتروني: blocket.se

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blocket. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Mathleaks

Mathleaks

mathleaks.se

Acamp

Acamp

acamp.com

Ahum

Ahum

ahum.se

Fortnox

Fortnox

fortnox.se

Fairlo

Fairlo

fairlo.se

Accurator

Accurator

accurator.se

YouSee Play

YouSee Play

tv.yousee.dk

YouSee Musik

YouSee Musik

musik.yousee.dk

Sitemotion

Sitemotion

sitemotion.dk

Heyloyalty

Heyloyalty

heyloyalty.com

Nordea Sweden

Nordea Sweden

nordea.se

DRTV

DRTV

dr.dk

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية