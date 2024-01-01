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My BillBook هو برنامج وتطبيق هندي بسيط لإعداد الفواتير والفواتير وإدارة المخزون للشركات الصغيرة. البرنامج قابل للتخصيص بالكامل، وتدعم ميزاته الاحتياجات المتنوعة لأي عمل تجاري.

الموقع الإلكتروني: mybillbook.in

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