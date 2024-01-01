Marg ERP

Marg ERP

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الموقع الإلكتروني: margcompusoft.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Marg ERP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مع أكثر من مليون مستخدم راضٍ وأكثر من 800 مركز مبيعات ودعم، أصبحت Marg ERP رائدة حقيقية في تسهيل عملية التكيف مع ضريبة السلع والخدمات. تتمتع شركة MARG ERP Ltd. بخبرتها في تقديم حلول المخزون والمحاسبة المخصصة المثالية لجميع الشركات للحصول على التوافق مع ضريبة السلع والخدمات. Marg ERP هي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير تطبيقات البرامج في ضريبة السلع والخدمات وكانت لاعبًا رئيسيًا في مساعدة الشركات على الانتقال بشكل أكثر سلاسة إلى ضريبة السلع والخدمات. نحن نقدم حلول برامج المخزون والمحاسبة لتحسين الأعمال ومساعدتهم في رحلة التحول لضريبة السلع والخدمات. تؤمن مارج دائمًا بإضافة القيمة والاستدامة إلى بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار وهي لاعب رئيسي في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يوفر Marg ERP برنامج كشوف المرتبات الشامل "HRxpert" الذي يحتوي على ميزات غنية مثل برنامج الحضور وبرامج كشوف المرتبات وإدارة الإجازات وما إلى ذلك مما يساعد الشركات في الانتقال بشكل أكثر سلاسة إلى ضريبة السلع والخدمات.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: margcompusoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Marg ERP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

netsuite.com

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Deskera

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weclapp

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Wafeq

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byte-hr.com

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

DEAR

DEAR

dearsystems.com

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