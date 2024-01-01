Veepan ERP

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Veepan هو برنامج ERP قائم على السحابة لأي عمل تجاري. تم تأسيسها في نوفمبر 2018 في نيودلهي، الهند. تشمل خدمات Veepan ما يلي: 1) برامج الفواتير 2) إدارة المخزون 3) المحاسبة 4) دعم إيداع ضريبة السلع والخدمات 5) إدارة المبيعات والمشتريات 6) إدارة نفقات الأعمال 7) تتبع المدفوعات 8) إدارة العملاء والبائعين 9) التخصيصات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Veepan أيضًا 1) التسويق الرقمي 2) إنشاء الموقع 3) استشارات الأعمال

الموقع الإلكتروني: veepan.com

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