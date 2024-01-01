Veepan ERP

Veepan ERP

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الموقع الإلكتروني: veepan.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Veepan ERP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Veepan هو برنامج ERP قائم على السحابة لأي عمل تجاري. تم تأسيسها في نوفمبر 2018 في نيودلهي، الهند. تشمل خدمات Veepan ما يلي: 1) برامج الفواتير 2) إدارة المخزون 3) المحاسبة 4) دعم إيداع ضريبة السلع والخدمات 5) إدارة المبيعات والمشتريات 6) إدارة نفقات الأعمال 7) تتبع المدفوعات 8) إدارة العملاء والبائعين 9) التخصيصات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Veepan أيضًا 1) التسويق الرقمي 2) إنشاء الموقع 3) استشارات الأعمال
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: veepan.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Veepan ERP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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