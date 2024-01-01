اكتشف Datazip، وهو حل شامل لهندسة البيانات بدون تعليمات برمجية مصمم للمحللين والمشغلين المهتمين بالوقت. قم بتبسيط عملية إدارة البيانات الخاصة بك عن طريق دمج مصادر البيانات المتفرقة، واستخدام ETL، وتخزين البيانات، وقدرات التحويل. باستخدام منصة Datazip البديهية، يمكنك إنشاء بنية أساسية للبيانات يمكن الاعتماد عليها وقابلة للتطوير في 45 دقيقة فقط. استمتع بتجربة اتصالات البيانات السريعة والاستعلام القوي والتصدير السلس لدفع عملية اتخاذ القرار الثاقبة.

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الموقع الإلكتروني: datazip.io

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