WebCatalog

Datazip

Datazip

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: datazip.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Datazip على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف Datazip، وهو حل شامل لهندسة البيانات بدون تعليمات برمجية مصمم للمحللين والمشغلين المهتمين بالوقت. قم بتبسيط عملية إدارة البيانات الخاصة بك عن طريق دمج مصادر البيانات المتفرقة، واستخدام ETL، وتخزين البيانات، وقدرات التحويل. باستخدام منصة Datazip البديهية، يمكنك إنشاء بنية أساسية للبيانات يمكن الاعتماد عليها وقابلة للتطوير في 45 دقيقة فقط. استمتع بتجربة اتصالات البيانات السريعة والاستعلام القوي والتصدير السلس لدفع عملية اتخاذ القرار الثاقبة.

الفئات:

Productivity
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: datazip.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Datazip. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Tableau

Tableau

tableau.com

Looker

Looker

looker.com

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

domo.com

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Observable

Observable

observablehq.com

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

قد يعجبك أيضًا

Revuze

Revuze

revuze.it

Conjura

Conjura

conjura.com

dbt

dbt

getdbt.com

Xamtac

Xamtac

xamtac.com

Biuwer

Biuwer

biuwer.com

Gappeo

Gappeo

gappeo.com

Duecode

Duecode

duecode.io

Syncari

Syncari

syncari.com

Lytics

Lytics

lytics.com

Slingshot

Slingshot

slingshotapp.io

Ubermetrics

Ubermetrics

delta.ubermetrics-technologies.com

Megaport

Megaport

megaport.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.