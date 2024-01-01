Faros AI

Faros AI

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الموقع الإلكتروني: faros.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Faros AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Faros AI هو البنية الأساسية للعمليات الهندسية - عرض جزء واحد عبر السرعة والجودة والأهداف والمزيد! تدمج Faros جميع مصادر البيانات الهندسية الخاصة بك لتمنحك رؤية شاملة لدورة حياة تطوير البرامج بأكملها. فهو يزيل التخمين عن التخطيط حتى تتمكن من اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد وتحسين الإنتاجية بناءً على البيانات الفعلية. تعد إضافة مصدر بيانات جديد أمرًا بسيطًا مثل الضغط على المفتاح، حتى لو كان نظامًا محليًا.
الفئات:
Business
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: faros.ai

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