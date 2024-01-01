Faros AI هو البنية الأساسية للعمليات الهندسية - عرض جزء واحد عبر السرعة والجودة والأهداف والمزيد! تدمج Faros جميع مصادر البيانات الهندسية الخاصة بك لتمنحك رؤية شاملة لدورة حياة تطوير البرامج بأكملها. فهو يزيل التخمين عن التخطيط حتى تتمكن من اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد وتحسين الإنتاجية بناءً على البيانات الفعلية. تعد إضافة مصدر بيانات جديد أمرًا بسيطًا مثل الضغط على المفتاح، حتى لو كان نظامًا محليًا.

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