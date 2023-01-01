قم بتنظيم حياتك وتحقيق أهدافك باستخدام تطبيق Daily Planner App Brite - تطبيق الإنتاجية المثالي الذي يجمع بين المهام والتقويم والعادات والملاحظات والروتينات والأهداف وأكثر من 20 ميزة في تطبيق واحد لأجهزة iPhone وiPad وMac والويب.

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