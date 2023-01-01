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Amazing Marvin

Amazing Marvin

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: amazingmarvin.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Amazing Marvin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مدير مهام قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويسمح لك بالعثور على سير العمل المثالي. قائمة المهام مع نهج التخطيط اليومي.

الموقع الإلكتروني: amazingmarvin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Amazing Marvin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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