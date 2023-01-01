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Bookmark OS

Bookmark OS

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الموقع الإلكتروني: bookmarkos.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bookmark OS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مدير الإشارات المرجعية ومدير المهام والملاحظات والملفات معًا في سطح مكتب واحد أنيق وقابل للتخصيص.

الموقع الإلكتروني: bookmarkos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bookmark OS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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