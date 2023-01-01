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Kolatte

Kolatte

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kollate.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kolatte على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kollate هي أداة لإدارة المعرفة الشخصية تتيح لك وضع إشارة مرجعية على الروابط وكتابة ملاحظات جميلة.

الموقع الإلكتروني: kollate.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kolatte. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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