WebBookingPro

مدير القناة ومحرك الحجز مع الذكاء الاصطناعي. PMS، مدير القناة، محرك الحجز، مركز Metasearch، مدير الإيرادات (أسعار ديناميكية مع حساب الذكاء الاصطناعي)، Mini CRM، مدير المهام، الكونسيرج الافتراضي! نظام أساسي متكامل قائم على السحابة لإدارة الفنادق وبيوت الشباب والشقق (بيوت العطلات) لزيادة الإيرادات وتبسيط العمليات وتقديم تجارب لا تُنسى للضيوف.

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