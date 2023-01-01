WebCatalog
WebBookingPro

WebBookingPro

webbookingpro.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WebBookingPro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مدير القناة ومحرك الحجز مع الذكاء الاصطناعي. PMS، مدير القناة، محرك الحجز، مركز Metasearch، مدير الإيرادات (أسعار ديناميكية مع حساب الذكاء الاصطناعي)، Mini CRM، مدير المهام، الكونسيرج الافتراضي! نظام أساسي متكامل قائم على السحابة لإدارة الفنادق وبيوت الشباب والشقق (بيوت العطلات) لزيادة الإيرادات وتبسيط العمليات وتقديم تجارب لا تُنسى للضيوف.

الموقع الإلكتروني: webbookingpro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WebBookingPro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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