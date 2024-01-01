Bookingjini عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا الضيافة تساعد الفنادق ومقدمي أماكن الإقامة على تنمية أعمالهم. تشمل الميزات والخدمات الرئيسية ما يلي: * محرك الحجز: محرك حجز ذكي يساعد على زيادة الحجوزات المباشرة وتحسين تجربة الضيوف. * مدير القناة: يربط العقارات بقنوات حجز متعددة عبر الإنترنت (وكالات السفر عبر الإنترنت، ووكلاء السفر، وما إلى ذلك) لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات. * التسويق: يقدم أدوات أتمتة التسويق لاستعادة الإيرادات وتعزيز عائد الاستثمار التسويقي وتنمية أعمال الفنادق. * إدارة الممتلكات: تطبيق الكل في واحد لإدارة المكاتب الأمامية والمطاعم والتدبير المنزلي والصيانة من لوحة تحكم واحدة. أبرز الفوائد الرئيسية: * بيع الغرف من خلال قنوات متعددة (موقع الويب، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووكالات السفر عبر الإنترنت) من منصة واحدة. * توفير الوقت وتكاليف تشغيل نظام منفصل لإدارة الممتلكات. * احصل على رؤى وتحليلات لتحقيق أهداف الإيرادات والإشغال. * دعم شخصي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للعملاء. تدعي Bookingjini أنها تحظى بثقة أكثر من 5000 عميل وقد قامت بمعالجة أكثر من 42 مليون دولار من الحجوزات حتى الآن. إنهم يضعون أنفسهم كحل متكامل لتكنولوجيا الضيافة لتمكين الفنادق وأماكن الإقامة من جميع الأحجام من بدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها.

الموقع الإلكتروني: bookingjini.com

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