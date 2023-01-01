SmartQ - لوحة المهام المرئية التي تناسب أي سير عمل! يتيح لك توزيع العمل بسهولة وتتبع تقدمه والتعاون مع فريقك عبر الإنترنت. يمكن لـ SmartQ تتبع المهام والقضايا والتذاكر - وهو قابل للتخصيص ليناسب أي سير عمل.

الموقع الإلكتروني: getsmartq.com

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