قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

The Healthcare OS that lets you work, your way. Boost your Client's outcomes, efficiency, and productivity by customizing any tool or workflow to fit your needs.

الموقع الإلكتروني: carepatron.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Carepatron. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.