Clarc

Clarc

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الموقع الإلكتروني: clarc.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Clarc على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بالنسبة لمحترفي صناعة البناء والتشييد، يقوم Clarc بدمج جميع احتياجات سير العمل الخاصة بك في أداة واحدة، مما يضفي البساطة على يوم عملك. من خلال الجمع بين إدارة المشروع والتعاون والجداول الزمنية والتوقيع الإلكتروني وبوابة العميل واحتياجات الفاتورة في أداة واحدة، يمكن لـ Clarc توفير وقتك وتحرير مساحة رأسك. يتمتع المهندسون المعماريون والمهندسون والمساحون والمخططون جميعًا بسير عمل معقد وتعاوني للغاية يمكن أن يصرف الانتباه عن العمل المهم حقًا. يساعد Clarc المحترفين على إزالة عوامل التشتيت، ويمنحهم ما نحب أن نطلق عليه، الوضوح اللازم للإبداع.
الفئات:
Business
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: clarc.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Clarc. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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