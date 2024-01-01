بالنسبة لمحترفي صناعة البناء والتشييد، يقوم Clarc بدمج جميع احتياجات سير العمل الخاصة بك في أداة واحدة، مما يضفي البساطة على يوم عملك. من خلال الجمع بين إدارة المشروع والتعاون والجداول الزمنية والتوقيع الإلكتروني وبوابة العميل واحتياجات الفاتورة في أداة واحدة، يمكن لـ Clarc توفير وقتك وتحرير مساحة رأسك. يتمتع المهندسون المعماريون والمهندسون والمساحون والمخططون جميعًا بسير عمل معقد وتعاوني للغاية يمكن أن يصرف الانتباه عن العمل المهم حقًا. يساعد Clarc المحترفين على إزالة عوامل التشتيت، ويمنحهم ما نحب أن نطلق عليه، الوضوح اللازم للإبداع.

الموقع الإلكتروني: clarc.co

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