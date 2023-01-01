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PomoDoneApp

PomoDoneApp

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pomodoneapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PomoDoneApp على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PomoDone هي أسهل طريقة لتتبع سير عملك باستخدام تقنية Pomodoro، بالإضافة إلى خدمة إدارة المهام الحالية لديك. فهو يساعدك على التركيز على المهام الأكثر أهمية ويحسن خفة الحركة العقلية، حتى تتمكن من القيام بالمزيد.

الموقع الإلكتروني: pomodoneapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PomoDoneApp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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