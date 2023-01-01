إدارة الوقت، وإدارة الاهتمام. يعتمد نظام تتبع الوقت Pomodizer على طريقة Pomodoro - حدد المهمة الأكثر أهمية في تلك اللحظة بالذات واعمل عليها دون أي فواصل أو تشتيت انتباه أو حتى تبديل لمدة 25 دقيقة، ثم كافئ نفسك براحة لمدة 5 دقائق. إذا نجحت - تهانينا، لقد حصلت على "طماطم" أخرى!

الموقع الإلكتروني: pomodizer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pomodizer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.