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Workweek

Workweek

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الموقع الإلكتروني: workweekapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Workweek على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح لك Workweek تتبع المهام المهمة، حتى تتمكن من إنجاز المزيد كل أسبوع والتحكم في الأمور على طول الطريق. ابدأ، إنه مجاني!

الموقع الإلكتروني: workweekapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Workweek. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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