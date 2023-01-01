GTaskD
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الموقع الإلكتروني: gtaskd.com
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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
GTaskD هو تطبيق ويب تم تصميمه لمساعدتك في التحكم في قائمة مهامك وإنجاز المزيد من المهام. فهو يستخدم واجهة برمجة تطبيقات مهام Google للاتصال مباشرة ببياناتك في مهام Google، ولكنه يسمح لك بالتفاعل مع مهامك في واجهة ملء الشاشة، وبطرق لا تفعلها التطبيقات الرسمية. لقد تم تصميمه خصيصًا للمستخدمين المتميزين، مثل أولئك الذين يستخدمون أنظمة GTD (إنجاز المهام)، والذين يريدون أن يكونوا قادرين على التركيز على تحقيق أقصى استفادة من كل يوم.
الموقع الإلكتروني: gtaskd.com
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