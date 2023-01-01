GTaskD هو تطبيق ويب تم تصميمه لمساعدتك في التحكم في قائمة مهامك وإنجاز المزيد من المهام. فهو يستخدم واجهة برمجة تطبيقات مهام Google للاتصال مباشرة ببياناتك في مهام Google، ولكنه يسمح لك بالتفاعل مع مهامك في واجهة ملء الشاشة، وبطرق لا تفعلها التطبيقات الرسمية. لقد تم تصميمه خصيصًا للمستخدمين المتميزين، مثل أولئك الذين يستخدمون أنظمة GTD (إنجاز المهام)، والذين يريدون أن يكونوا قادرين على التركيز على تحقيق أقصى استفادة من كل يوم.

الموقع الإلكتروني: gtaskd.com

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