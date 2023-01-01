WebCatalog
Stuff

Stuff

webapp.getstuff.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stuff على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبًا بك في Stuff®، المكان المناسب لإنجاز مهامك الشخصية! احصل على تطابق فوري مع الخبراء المقيمين في الولايات المتحدة الذين يكملون جميع مهامك الشخصية بسرعة وكفاءة من خلال سوق مشاركة المهام المبتكر الخاص بنا. يربط سوق مشاركة المهام الخاص بنا الأشخاص الذين يحتاجون إلى إكمال المهام الشخصية مع الخبراء الذين يتطلعون إلى إنجاز تلك المهام بطريقة سريعة وفعالة. يتم دائمًا إكمال مهامك بما يرضيك أو يقع على عاتقنا.

الموقع الإلكتروني: getstuff.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stuff. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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