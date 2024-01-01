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Socinator

Socinator

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الموقع الإلكتروني: socinator.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Socinator على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أتمتة Instagram، Facebook، Twitter، Quora، LinkedIn، YouTube، Pinterest، Reddit، Tumblr: من المؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي لديها القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. كونك مسوقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ألا تتمنى أن يكون لديك بضع ساعات إضافية في يومك؟ نحن نعلم بالتأكيد أن الإجابة هي نعم. قد تكون من بين العديد من المسوقين في العالم، الذين يجدون صعوبة في إنجاز جميع مهامهم على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم ويشعرون بالتعب في أداء المهام المتكررة. يتعين علينا جميعًا التوفيق بين أشياء كثيرة يوميًا، ولم نتمكن من قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، وخاصة أن وظيفتنا لم تعد من الساعة 9 إلى 5 بعد الآن مع قائمة المهام المتزايدة باستمرار، القائمة التي تستمر في الطول وأطول وترتفع لدينا مستوى التوتر. نحن جميعًا نبحث عن طريقة لتحقيق تأثير أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في وقت أقل. لحسن الحظ، يتيح لنا Socinator القيام بذلك.

الفئات:

Business
برامج تحليل وسائل التواصل الاجتماعي
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: socinator.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Socinator. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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