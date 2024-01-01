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Spikerz

Spikerz

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: spikerz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Spikerz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر Spikerz حماية الوسائط الاجتماعية لمنشئي المحتوى والشركات والمؤسسات. نحن في Spikerz نؤمن بأن حماية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مهمة بالغة الأهمية اليوم. ولسوء الحظ، يستمر عدد عمليات القرصنة والحظر وخسائر الحسابات في الارتفاع بينما لا يساعد أحد الشركات التي تعتمد بشكل كامل على تلك القنوات. هذه هي المجالات التي نقدم فيها الحماية الشاملة: * القرصنة والهجمات السيبرانية * حظر وتعليق المنصة * سرقة الهوية وانتحال الشخصية * هجمات الروبوتات والمتابعين المزيفين * انتهاكات شروط Shadowban والمنصة * هجمات التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال

الفئات:

Productivity
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: spikerz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Spikerz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

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Sociality.io

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Imperva

imperva.com

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