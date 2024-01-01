Spikerz
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الموقع الإلكتروني: spikerz.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Spikerz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
يوفر Spikerz حماية الوسائط الاجتماعية لمنشئي المحتوى والشركات والمؤسسات. نحن في Spikerz نؤمن بأن حماية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مهمة بالغة الأهمية اليوم. ولسوء الحظ، يستمر عدد عمليات القرصنة والحظر وخسائر الحسابات في الارتفاع بينما لا يساعد أحد الشركات التي تعتمد بشكل كامل على تلك القنوات. هذه هي المجالات التي نقدم فيها الحماية الشاملة: * القرصنة والهجمات السيبرانية * حظر وتعليق المنصة * سرقة الهوية وانتحال الشخصية * هجمات الروبوتات والمتابعين المزيفين * انتهاكات شروط Shadowban والمنصة * هجمات التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال
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الموقع الإلكتروني: spikerz.com
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