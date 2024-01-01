Digital A.I Bot

هل سئمت من الرد على نفس الأسئلة المتكررة طوال اليوم من عملائك؟ هل سئمت من السهر لوقت متأخر من الليل للتحقق من الرسائل المباشرة الواردة من العملاء؟ الآلاف من البيانات التي تطرح أفكارك طوال الوقت؟ حسنا، لا داعي للقلق بعد الآن! لقد أنشأنا وحصلنا على الأذونات المتقدمة من Facebook حتى لا تضطر إلى ذلك. لماذا تقوم بإنشاء تطبيقك الخاص، وتخضع لعملية الرفض أو الموافقة مع Facebook بينما تطبيقنا يفعل ذلك بالفعل. سيقوم محرر السحب والإفلات السهل الخاص بنا بتشغيل الروبوتات الخاصة بك وتشغيلها خلال دقائق. chatgpt جاهز، ما عليك سوى توفير مفتاح API من حساب Open AI الخاص بك. نحن نقدم خدمة أدوات التسويق الأكثر اكتمالاً على Facebook وInstagram.

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