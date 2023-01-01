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Inthe.AM

Inthe.AM

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الموقع الإلكتروني: inthe.am

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Inthe.AM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بالوصول إلى قائمة مهام Taskwarrior الخاصة بك من أي مكان تتواجد فيه. Taskwarrior هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر يدير قائمة المهام الخاصة بك من سطر الأوامر. إنها مرنة وسريعة وغير مزعجة. يقوم بعمله ثم يخرج من طريقك.

الموقع الإلكتروني: inthe.am

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Inthe.AM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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