قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

قم بالوصول إلى قائمة مهام Taskwarrior الخاصة بك من أي مكان تتواجد فيه. Taskwarrior هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر يدير قائمة المهام الخاصة بك من سطر الأوامر. إنها مرنة وسريعة وغير مزعجة. يقوم بعمله ثم يخرج من طريقك.

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