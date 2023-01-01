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مجموعة لينوفو المحدودة، غالبًا ما يتم اختصارها إلى لينوفو (/ləˈnoʊvoʊ/ lə-NOH-voh، الصينية: 联想؛ بينيين: LiánxiƎng)، هي شركة تكنولوجيا صينية متعددة الجنسيات متخصصة في تصميم وتصنيع وتسويق الإلكترونيات الاستهلاكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والبرمجيات والأعمال التجارية. الحلول والخدمات ذات الصلة. تشمل المنتجات المصنعة من قبل الشركة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، والهواتف الذكية، ومحطات العمل، والخوادم، وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، وأجهزة تخزين البيانات، وبرامج إدارة تكنولوجيا المعلومات، وأجهزة التلفزيون الذكية. تشمل علاماتها التجارية الأكثر شهرة خط ThinkPad التجاري لأجهزة الكمبيوتر المحمولة (تم الحصول عليه من IBM)، وخطوط IdeaPad وYoga وLegion الاستهلاكية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وخطوط IdeaCentre وThinkCentre لأجهزة الكمبيوتر المكتبية. اعتبارًا من عام 2021، تعد لينوفو أكبر بائع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم من حيث مبيعات الوحدات.

الموقع الإلكتروني: lenovo.com

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