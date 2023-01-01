تعد خدمة PBX المستضافة على سحابة OnSIP بديلاً كاملاً لنظام الهاتف. يمكنك العمل من المنزل باستخدام تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول وعقد مؤتمرات الفيديو والوصول إلى دعم الخبراء.

الموقع الإلكتروني: onsip.com

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