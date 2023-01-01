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Freshcaller

Freshcaller

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الموقع الإلكتروني: freshworks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Freshcaller على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX

الموقع الإلكتروني: freshworks.com

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