Botmother

Botmother

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الموقع الإلكتروني: botmother.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Botmother على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Botmother is a single platform for creating and launching chatbots of any complexity without programming. With the visual builder, bots are built from ready-made blocks by simple drag and drop. Implement any of your ideas without a single line of code. We do not limit the scenario size or the users number. For a quick start, there are ready-made templates with popular bot scenarios. You can connect them with a messenger and use them as they are, or change them to suit your needs. You won't have to create separate bots for different messengers. One bot built in the Botmother builder will be able to work on Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook, Instagram, VKontakte, and Odnoklassniki.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: botmother.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Botmother. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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