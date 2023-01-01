WebCatalog
Thrillist

Thrillist

thrillist.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Thrillist على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يريد Thrillist مساعدتك على عيش اللحظة، وجعل كل يوم لا يُنسى، والعثور على نكهة الحياة. نحن جادون بشأن المتعة، وسنجرب أي شيء مرة واحدة، ونحب التعلم من السكان المحليين والخبراء والمبتكرين. بدءًا من الرحلات الاستكشافية خارج المسار إلى الوصفات الجريئة إلى أفضل الأفلام الجديدة إلى هذا المطعم الجديد الذي تم افتتاحه للتو، فإننا نتبع نهجًا مفعمًا بالحيوية والفضول في الحياة.

الموقع الإلكتروني: thrillist.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Thrillist. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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