العلوم والتكنولوجيا وغيرها من الأشياء الرائعة من الأشخاص الذين يقفون وراء برنامج Science Friday الذي تبثه الإذاعة العامة. إنها متعة الدماغ، للأشخاص الفضوليين.

الموقع الإلكتروني: sciencefriday.com

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