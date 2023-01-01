WebCatalog
Trove Collective

Trove Collective

trovecollective.co

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Trove Collective على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

TROVE عبارة عن منصة تدوين اجتماعي صغيرة للأشخاص الذين يقدرون الفضول والتعلم والمشاركة. إنه المكان الذي تتغلب فيه على الضوضاء، وتنظم معرفتك وشغفك، وتتعلم من العائلة والأصدقاء والغرباء. بدءًا من توصيات الكتب المفضلة وحتى وصفات الرافيولي التي ستغير حياتك، ستشارك كل الأشياء التي تحبها وتجدها دون تشتيت انتباهك.

الموقع الإلكتروني: trovecollective.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trove Collective. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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