TROVE عبارة عن منصة تدوين اجتماعي صغيرة للأشخاص الذين يقدرون الفضول والتعلم والمشاركة. إنه المكان الذي تتغلب فيه على الضوضاء، وتنظم معرفتك وشغفك، وتتعلم من العائلة والأصدقاء والغرباء. بدءًا من توصيات الكتب المفضلة وحتى وصفات الرافيولي التي ستغير حياتك، ستشارك كل الأشياء التي تحبها وتجدها دون تشتيت انتباهك.

الموقع الإلكتروني: trovecollective.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trove Collective. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.