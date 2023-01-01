نحن نجعل تعلم اختراق الويب أسهل! تغطي تماريننا كل شيء بدءًا من الأخطاء الأساسية وحتى نقاط الضعف المتقدمة. لن نساعدك على التعلم فحسب، بل ستستمتع أيضًا بالقيام بذلك!

الموقع الإلكتروني: pentesterlab.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PentesterLab. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.