WebCatalog
Riser

Riser

riserphone.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Riser على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقدم Riser تطبيقًا تجاريًا صغيرًا الكل في واحد يعمل على الارتقاء بأعمالك، ويعزز إنتاجيتك أنت وفريقك، وفي النهاية النتيجة النهائية. قم بإنشاء المقترحات والعقود وإرسال الفواتير وتحصيل المدفوعات والفصل بين عملك وحياتك الشخصية برقمين على نفس الهاتف. ارفع مستوى عملك وفريقك باستخدام أدوات احترافية مثل البريد الوارد المشترك والتدريب على تسجيل المكالمات وإدارة المهام والمقترحات/التقديرات/العقود/الفواتير مع البقاء على اتصال من أي مكان باستخدام تطبيق Riser. لا تحتاج إلى رقم هاتف العمل؟ لا مشكلة، اختر الأدوات التي تريد استخدامها!

الموقع الإلكتروني: riserphone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Riser. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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