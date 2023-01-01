يقدم Riser تطبيقًا تجاريًا صغيرًا الكل في واحد يعمل على الارتقاء بأعمالك، ويعزز إنتاجيتك أنت وفريقك، وفي النهاية النتيجة النهائية. قم بإنشاء المقترحات والعقود وإرسال الفواتير وتحصيل المدفوعات والفصل بين عملك وحياتك الشخصية برقمين على نفس الهاتف. ارفع مستوى عملك وفريقك باستخدام أدوات احترافية مثل البريد الوارد المشترك والتدريب على تسجيل المكالمات وإدارة المهام والمقترحات/التقديرات/العقود/الفواتير مع البقاء على اتصال من أي مكان باستخدام تطبيق Riser. لا تحتاج إلى رقم هاتف العمل؟ لا مشكلة، اختر الأدوات التي تريد استخدامها!

الموقع الإلكتروني: riserphone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Riser. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.