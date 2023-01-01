Bubble Plan هي أداة SaaS للتخطيط وإدارة المشاريع. متعدد اللغات، وهو أحد البرامج الأكثر بساطة وفعالية لنمذجة خرائط الطريق أو التخطيط أو العروض التقديمية أو خطط العمل. بفضل واجهة التصميم والسحب والإفلات، أصبح إنشاء مشروع أمرًا سهلاً للغاية ومتطورًا. للتجربة والتعاون، تتوفر الميزات الرئيسية الضرورية في: التخطيط والمشاركة والتحدث والتتبع والإدارة... كل ما تحتاجه، مع بداية بسيطة فريدة من نوعها. اختبرها...احتفظ بها!

الموقع الإلكتروني: bubbleplan.net

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