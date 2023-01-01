WebCatalog
Bubble Plan

Bubble Plan

bubbleplan.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bubble Plan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Bubble Plan هي أداة SaaS للتخطيط وإدارة المشاريع. متعدد اللغات، وهو أحد البرامج الأكثر بساطة وفعالية لنمذجة خرائط الطريق أو التخطيط أو العروض التقديمية أو خطط العمل. بفضل واجهة التصميم والسحب والإفلات، أصبح إنشاء مشروع أمرًا سهلاً للغاية ومتطورًا. للتجربة والتعاون، تتوفر الميزات الرئيسية الضرورية في: التخطيط والمشاركة والتحدث والتتبع والإدارة... كل ما تحتاجه، مع بداية بسيطة فريدة من نوعها. اختبرها...احتفظ بها!

الموقع الإلكتروني: bubbleplan.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bubble Plan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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