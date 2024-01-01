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UXTesting

UXTesting

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: uxtesting.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UXTesting على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يهدف UXTesting إلى تزويد المطورين والمصممين والمديرين بأداة اختبار متنقلة وتحليل سلوك المستخدم.

الفئات:

Software Development
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: uxtesting.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UXTesting. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Userfeel

userfeel.com

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Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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Prolific

prolific.co

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BugHerd

bugherd.com

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GetKeywords

getkeywords.io

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Neurons

neuronsinc.com

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