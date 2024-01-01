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UserPeek

UserPeek

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الموقع الإلكتروني: userpeek.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UserPeek على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يظهر برنامج UserPeek كأداة قوية لإجراء اختبارات قابلية الاستخدام عن بعد، مما يوفر منصة تسجل تجارب المستخدم الأصلية مع العديد من المنتجات. توفر هذه الأداة البديهية رؤية غير مفلترة لرحلة المستخدم، والتي أصبحت أكثر فعالية من خلال إمكاناتها المتقدمة لوضع العلامات والتعليقات التوضيحية، مما يؤدي إلى تبسيط وتسريع تقييمات تجربة المستخدم. إحدى الميزات البارزة في UserPeek هي لوحة المختبرين المتنوعة والشاملة، والتي تم تنسيقها بعناية لتعكس نطاقًا واسعًا من التركيبة السكانية المستهدفة. يتيح ذلك فهمًا شاملاً لسلوك المستخدم وتفضيلاته. لتحسين كفاءة اختبار المستخدم، يتضمن UserPeek ميزة تحويل الكلام إلى نص تلقائيًا، مما يسمح بالفهم الفوري لتعليقات المستخدم. تسمح ميزة Highlight Reel الفريدة من نوعها في UserPeek للمستخدمين بصياغة عروض تقديمية مقنعة باستخدام مقاطع رئيسية من مقاطع فيديو اختبار المستخدم، وبالتالي تعزيز تمثيل موجز ومؤثر لتفاعلات المستخدم وملاحظاته المهمة. يعد UserPeek بمثابة أداة متعددة الأوجه مثالية لمختلف الأقسام، بما في ذلك التصميم والتسويق. إنه يعزز اتخاذ القرار السريع ويوفر بيانات قيمة لتحسين المنتج من خلال منهجية جمع البيانات وتحليلها الفعالة. نظرًا لكونها لاعبًا مهمًا في مجال اختبار المستخدم عن بُعد، تُحدث UserPeek ثورة في الطريقة التي تفهم بها الشركات احتياجات مستخدميها وتلبيها.

الفئات:

Business
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: userpeek.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UserPeek. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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