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UserBob

UserBob

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: userbob.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UserBob على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

UserBob هي خدمة اختبار المستخدم عن بعد الأقل تكلفة. سيقوم UserBob بتجنيد المستخدمين لتجربة تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك وتسجيل لقطة شاشة لتجربتهم. ستساعدك مشاهدة مقاطع الفيديو هذه على فهم التغييرات التي يتعين عليك إجراؤها لإسعاد المستخدمين وزيادة التحويلات.

الفئات:

Business
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: userbob.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UserBob. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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UserTesting

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Dovetail

Dovetail

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Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

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HoneyStack

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User Interviews

User Interviews

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OnlyDomains

onlydomains.com

Browsee

Browsee

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