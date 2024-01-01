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UserBob هي خدمة اختبار المستخدم عن بعد الأقل تكلفة. سيقوم UserBob بتجنيد المستخدمين لتجربة تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك وتسجيل لقطة شاشة لتجربتهم. ستساعدك مشاهدة مقاطع الفيديو هذه على فهم التغييرات التي يتعين عليك إجراؤها لإسعاد المستخدمين وزيادة التحويلات.

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