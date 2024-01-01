WebCatalog

Conversion Crimes

Conversion Crimes

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: conversioncrimes.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Conversion Crimes على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

جرائم التحويل هي الطريقة الأسرع والأسهل والأقل تكلفة لتحسين تجربة المستخدم وزيادة التحويلات على موقعك أو تطبيقك. اطلب من أشخاص حقيقيين أن يوضحوا لك ما هو الخطأ وأسبابه - من خلال اختبار قابلية الاستخدام الذي يمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة - حتى تتمكن من إصلاحه.

الفئات:

Business
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: conversioncrimes.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Conversion Crimes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

قد يعجبك أيضًا

UserBob

UserBob

userbob.com

Testeum

Testeum

testeum.com

Figpii

Figpii

figpii.com

Maxymizely

Maxymizely

maxymizely.com

ReplayBird

ReplayBird

replaybird.com

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Helpfull

Helpfull

helpfull.com

SpeedCurve

SpeedCurve

speedcurve.com

Clearco

Clearco

clearbanc.com

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Superb Themes

Superb Themes

superbthemes.com

MintLike

MintLike

mintlike.app

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.