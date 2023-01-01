WebCatalog
Helpfull

Helpfull

helpfull.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Helpfull على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أبحاث السوق واختبار المستخدم في الوقت الفعلي تبدأ من 1 دولار فقط. لدى Helpfull أكثر من 50000 شخص على أهبة الاستعداد لتزويدك بالتعليقات في الوقت الفعلي بدءًا من دولار واحد فقط لكل استجابة. جربنا مجانًا لمعرفة سبب اعتماد العديد من المؤسسات على Helpfull لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تؤدي إلى النتائج.

الموقع الإلكتروني: helpfull.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Helpfull. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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