WebCatalog

Testeum

Testeum

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الموقع الإلكتروني: testeum.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Testeum على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Improve User Retention, UX and usability from your web or mobile app. Get user testing from a global network of passionate crowdtesters. Optimize your web or mobile app for flawless performance.

الموقع الإلكتروني: testeum.com

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