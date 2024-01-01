بدائل - Conversion Crimes

UX Metrics

uxmetrics.com

في UX Metrics، نحن في مهمة لجعل أدوات بحث المستخدم عبر الإنترنت في متناول الجميع. تم تصميم منصتنا سهلة الاستخدام لتكون أسهل أداة لفرز البطاقات واختبار الأشجار في السوق، دون المساس بالميزات القوية. سواء كنت باحثًا في مجال تجربة المستخدم، أو مصممًا، أو مدير منتج، أو مجرد شغوف بفهم سلوك المستخدم، فإن م...