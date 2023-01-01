UXSquid هي طريقة وأداة قوية لبحث المستخدم تمكنك من تحسين تصميم منتجك من خلال فهم احتياجات المستخدم وسلوكياته. مع مجموعة واسعة من أسئلة مقابلات المستخدم ومنصة سهلة الاستخدام، يعد UXSquid حلاً مثاليًا لإجراء أبحاث UX تتسم بالكفاءة والفعالية.

الموقع الإلكتروني: uxsquid.com

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