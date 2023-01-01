ملاءمة أسرع للمنتج مع السوق من خلال مقابلات مستخدم الذكاء الاصطناعي. يقوم RhetorAI بأتمتة مقابلات المستخدمين من أجل التوافق بشكل أسرع مع سوق المنتجات. بمجرد إنشاء رابط، يصبح الذكاء الاصطناعي لدينا متاحًا لمقابلة المستخدمين لديك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمنحك رؤى قابلة للتنفيذ - تمامًا مثل باحث منتج الذكاء الاصطناعي.

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