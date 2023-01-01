WebCatalog
RhetorAI

RhetorAI

rhetorai.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RhetorAI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ملاءمة أسرع للمنتج مع السوق من خلال مقابلات مستخدم الذكاء الاصطناعي. يقوم RhetorAI بأتمتة مقابلات المستخدمين من أجل التوافق بشكل أسرع مع سوق المنتجات. بمجرد إنشاء رابط، يصبح الذكاء الاصطناعي لدينا متاحًا لمقابلة المستخدمين لديك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمنحك رؤى قابلة للتنفيذ - تمامًا مثل باحث منتج الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: rhetorai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RhetorAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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