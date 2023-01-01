بدائل - RhetorAI
UserTesting
usertesting.com
اختبار قابلية الاستخدام وأدوات البحث لتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت من UserTesting، منصة Human Insight. برنامج صناعة تجربة العملاء رقم 1 من G2.
Dovetail
dovetail.com
يساعدك Dovetail على تخزين أبحاث المستخدم وتحليلها والتعاون فيها في مكان واحد، مما يسهل رؤية الأنماط واكتشاف رؤى العملاء وتحديد ما يجب فعله بعد ذلك. يشمل عملاؤنا Boston Consulting Group، وCisco، وCSIRO، وDeliveroo، وElsevier، وKayak، وMastercard، وSketch، وShopify، وSquare، وThoughtworks، وVMware.
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Userfeel
userfeel.com
أداة اختبار المستخدم للدفع الفوري دون الحاجة إلى اشتراك أو رسوم شهرية. احصل على رؤى أفضل من فريقنا من المختبرين ذوي الجودة العالية مقابل 30 دولارًا فقط لكل مختبر.
Marker.io
marker.io
لا ينبغي أن يكون الإبلاغ عن الأخطاء بمثابة علم الصواريخ. احصل على تعليقات موقع الويب من العملاء والزملاء في أداة تعقب الأخطاء المفضلة لديك، دون إثارة جنون المطورين.
dscout
dscout.com
تستخدم منصة البحث النوعي الخاصة بـ dscout تطبيقًا للهاتف المحمول وأكثر من 100 ألف مشارك متحمس لالتقاط الفيديو اللحظي بكفاءة وجعل الرؤى سهلة الفهم...
Maze
maze.co
المنتجات الرائعة مبنية على العادات الجيدة. اجعل اكتشاف المنتج مستمرًا. تحقق من صحة الصورة الكبيرة وقرارات المنتج اليومية من خلال رؤى المستخدم التي يمكن لفريقك بأكمله جمعها واستهلاكها واتخاذ إجراءات بشأنها.
Prolific
prolific.co
جمع البيانات بالخدمة الذاتية عند الطلب. يساعدك Prolific على توظيف مشاركين بحثيين ذوي جودة عالية للمشاركة في دراستك أو استبيانك أو تجربتك.
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
User Interviews
userinterviews.com
قم بتجنيد مستخدمين من جمهورنا الذي يزيد عن 450.000 مستهلك ومحترف تم فحصهم، أو قم بإحضار جمهورك الخاص وقم ببناء قاعدة بيانات للمشاركين لأي نوع من أبحاث تجربة المستخدم.
Ruttl
ruttl.com
ruttl هي أداة مجانية للتعليق على مواقع الويب المباشرة، تمامًا مثل InVision، المخصصة للمواقع الثابتة. يمكنك الحصول على تعليقات من عميلك ومدخلات من فريقك على موقع ويب مباشر أو رابط مرحلي. فهو يمنحك القدرة على تحرير مواقع الويب المباشرة ومشاركة مشاريع الويب مع زملائك في الفريق ووضع علامة عليها في التعل...
Usersnap
usersnap.com
يساعد برنامج Usersnap أعمالك من خلال نظام التعليقات متعدد الاستخدامات الخاص به لبناء منتجات وخدمات أفضل وأكثر نجاحًا بمساعدة تعليقات العملاء. اجمع تعليقات المستخدمين طوال دورة حياة تطوير منتجك. قم بتجربته مجانا.
UserZoom
userzoom.com
تم إجراء بحث UX بشكل صحيح. باستخدام نظام UX Insights الخاص بـ UserZoom، يمكنك البحث بشكل أعمق وأسرع لتقديم تجارب رقمية فائقة طوال دورة حياة تطوير المنتج.
GetWhy
getwhy.io
Get Why هي شركة رؤى من الجيل التالي. بدعم من Gen. AI، توفر منصة الرؤى الشاملة الخاصة بـ GetWhen رؤى للمستهلكين عالية الجودة بسرعة غير مسبوقة وبجزء بسيط من تكلفة شركات الرؤى التقليدية. تضع GetWhen فكرتك أو مفهومك أو محتواك التسويقي أمام جمهورك، وتجمع ردودهم على الفيديو في رؤى قابلة للتنفيذ. لقد قمنا ...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
بناء تجارب رقمية أفضل، مدعومة بالبيانات. قم باختبار أي شيء بسرعة وسهولة بدءًا من بنية موقع الويب وحتى تصميم النماذج الأولية باستخدام مجموعتنا من أدوات بحث المستخدم المتخصصة.
Userbrain
userbrain.com
قم بإعداد أول اختبار للمستخدم في دقائق معدودة، واحصل على النتائج الأولى في ساعات. يعد Userbrain طريقك السريع لمعرفة ما يناسب منتجك وما لا يناسبه.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak عبارة عن منصة لأبحاث تجربة المستخدم جاهزة لمساعدتك في مواجهة أي تحديات تواجهها. إذا تساءلت يومًا عما يفكر فيه المستخدمون ويشعرون به فيما يتعلق بموقعك على الويب أو تطبيقك أو نموذجك الأولي، فلا داعي للتخمين بعد الآن. هناك العديد من الأدوات المتاحة من خلال منصة UXtweak، بما في ذلك اختبار موقع ا...
Respondent Researcher
respondent.io
مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.
Discuss
discuss.io
تم تصميمه لتوسيع نطاق البحث النوعي من خلال رؤى مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتغيير قواعد اللعبة، وهو موطن لأدوات أبحاث السوق الأكثر شعبية في العالم.
Marvin
heymarvin.com
مرحبًا، مرحبًا، سعدت بلقائك. نحن Marvin، منصة تحليل البيانات النوعية ومستودع الأبحاث المصمم لمساعدتك على مركزية جميع معارف العملاء وتصميم المنتجات التي تركز على المستخدم. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي المتقدم، نقوم بأتمتة الأجزاء المملة من البحث حتى تكون لديك الحرية في تنظيم رؤى المستخدم الغنية وتحليلها...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات من مجموعات الأجهزة . سنختبر ...
Respondent Participant
respondent.io
مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.
Kraftful
kraftful.com
يمنحك Kraftful تحليلاً عميقًا للذكاء الاصطناعي لتعليقات المستخدمين لمعرفة ما يحتاجه المستخدمون وكيفية جعل منتجك مبهجًا.
Userback
userback.io
#1 منصة تعليقات المستخدم المرئية تعليقات المستخدم [@#!#+$?%] صعبة. ولهذا السبب يختار أكثر من 20000 فريق برمجيات برنامج Userback لأتمتة وتبسيط وتنظيم حلقات التعليقات الخاصة بهم، بدءًا من التجميع وحتى الإغلاق. - إثراء التعليقات من خلال الفيديو السياقي داخل التطبيق والتقاط الشاشة - إعطاء الأولوية للم...
Netigate
netigate.net
تقدم Netigate حلاً شاملاً لتعليقات العملاء والموظفين. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ واتخذ قرارات تعتمد على البيانات.
VWO
vwo.com
VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.
Howuku
howuku.com
Howuku عبارة عن مجموعة من الأدوات لمساعدتك في إنشاء تجربة مستخدم عالية الأداء من خلال تسجيل الزائرين والخريطة الحرارية وأداة التعليقات واختبار A/B وما إلى ذلك.
SenseCheck
sensecheck.com
The SenseCheck platform gives you objective feedback on your marketing material from our huge panel of experienced professionals. An external perspective that helps you improve your results and avoid expensive failure. Get feedback on any material, eg Websites, Landing Pages, Emails, Ads, Social Med...
Saber Feedback
saberfeedback.com
Simple and flexible feedback tool that sits on your website Open lines of communication with your customers so you can solve problems and boost engagement. Discover urgent bugs, improve your user experience, and make your content QA smoother. All with a simple feedback button you can add to any we...
RapidUsertests
rapidusertests.com
Rapidusertests.com is an online usability service which enables companies to perform quick and easy optimization of their websites and apps. For 69€ per tester, product managers, marketeers and ux designers can get usability feedback to their website or advertisments. Due to an innovative screen rec...
PrepsUs
prepsus.io
User research software helps product managers identify key user problems that will result in desired product and business outcomes
Parative
parative.com
Parative is focused on putting actionable product usage and customer behavior insights into the hands of the employees that need them most – front-line revenue and retention teams – without the need for support from a data team, CDP, or data warehouse. Parative is designed to help teams answer thre...
OpenQ
openq.co
OpenQ powers B2B research operations in one place, fueled by 150M B2B research prospects, searchable and filterable with 20+ granular filters. Through OpenQ CRM, research operation professionals can conduct interviews, manage research panels seamlessly and efficiently with following features provide...
Digsite
digsite.com
لقد كانت Digsite دائمًا خبيرة في الجودة عبر الإنترنت، ولكننا كنا نعلم أن هناك حاجة إلى حل أوسع من أجل تلبية متطلبات العملاء المتزايدة والمتنوعة. يجب أن يكون الحل عبارة عن منصة أكثر مرونة وتكاملاً لكل من التكرار النوعي والتحقق الكمي. لقد شرعنا في بناء منصة شاملة ومتكاملة للتكرار النوعي والتحقق الكمي ...
Conversion Crimes
conversioncrimes.com
جرائم التحويل هي الطريقة الأسرع والأسهل والأقل تكلفة لتحسين تجربة المستخدم وزيادة التحويلات على موقعك أو تطبيقك. اطلب من أشخاص حقيقيين أن يوضحوا لك ما هو الخطأ وأسبابه - من خلال اختبار قابلية الاستخدام الذي يمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة - حتى تتمكن من إصلاحه.
Chatty Insights
chattyinsights.com
أحد مصادر الحقيقة للقرارات التي تركز على العملاء. قم بجمع وتحليل الرؤى من تعليقات العملاء والمقابلات والمزيد.
BuildUX
buildux.com
تعد BuildUX منصة SaaS الأولى من نوعها والشاملة التي تمكن رؤساء تجربة المستخدم والمهندسين المعماريين والباحثين والمصممين وصناع القرار في المنتجات من إنشاء استراتيجيات تجربة مستخدم أفضل وأسرع بشكل جماعي. من خلال أداتنا البديهية الأولى، Persona Mapper، نقوم بتمكين فرق تجربة المستخدم من إنشاء وتقديم ومق...
UXTesting
uxtesting.io
يهدف UXTesting إلى تزويد المطورين والمصممين والمديرين بأداة اختبار متنقلة وتحليل سلوك المستخدم.
UserPeek
userpeek.com
يظهر برنامج UserPeek كأداة قوية لإجراء اختبارات قابلية الاستخدام عن بعد، مما يوفر منصة تسجل تجارب المستخدم الأصلية مع العديد من المنتجات. توفر هذه الأداة البديهية رؤية غير مفلترة لرحلة المستخدم، والتي أصبحت أكثر فعالية من خلال إمكاناتها المتقدمة لوضع العلامات والتعليقات التوضيحية، مما يؤدي إلى تبسيط...
Qualitative
qualitative.io
النوعي يجعل من السهل جدًا دعوة جلسات بحث المستخدم وجدولتها وإجرائها.
HubUX
hubux.com
HubUX عبارة عن منصة عمليات بحثية لإدارة اللوحات الخاصة والأتمتة النوعية بما في ذلك أسئلة اختبار الفيديو والاستطلاعات
Glow
glowfeed.com
Glow هي تقنية البحث الأفضل في فئتها والتي تجعل جمع الرؤى البشرية القابلة للتنفيذ أسهل وأسرع. يدعم Glow العلامات التجارية لإجراء فئة U&A، وتحليل الجمهور، وصحة العلامة التجارية، واختبار المفاهيم، واختبار السوق، وتقييم عائد الاستثمار، وتشخيصات ESG/الاستدامة والمزيد. تتميز منصة Glow بأنها سريعة التعلم و...
Collabito
quallie.com
برامج مجموعات التركيز عبر الإنترنت - المحادثات المباشرة والمذكرات ولوحات المناقشة ولوحات الإعلانات والمنتديات واستطلاعات الرأي وغيرها من الميزات. يمكنك الجمع بين جميع الوحدات في مشروع بحثي واحد. للدراسات البحثية النوعية.
Blitzllama
blitzllama.com
Blitzllama عبارة عن منصة لرؤى المستخدم تساعد فرق المنتجات على بناء منتجات أفضل. لدى Blitzllama ثلاثة عروض للمنتجات: * تمكّنك الاستطلاعات داخل المنتج من استهداف مستخدمين محددين والتقاط رؤاهم في الوقت الفعلي مباشرةً في منتجك. تعد الاستطلاعات داخل المنتج طريقة رائعة لتحسين رحلات المستخدم بشكل مستمر، و...
UX Metrics
uxmetrics.com
في UX Metrics، نحن في مهمة لجعل أدوات بحث المستخدم عبر الإنترنت في متناول الجميع. تم تصميم منصتنا سهلة الاستخدام لتكون أسهل أداة لفرز البطاقات واختبار الأشجار في السوق، دون المساس بالميزات القوية. سواء كنت باحثًا في مجال تجربة المستخدم، أو مصممًا، أو مدير منتج، أو مجرد شغوف بفهم سلوك المستخدم، فإن م...
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace عبارة عن منصة آلية لأبحاث السوق مصممة لمحترفي الرؤى والمسوقين والوكالات الذين يرغبون في الاختبار والتعلم والتحرك بشكل أسرع. تم بناء المنصة على أساس من الخبرة الرائدة في الصناعة والمنهجيات المثبتة، مما يؤدي إلى تحقيق النتائج في ساعات، وليس أيام. إنه يتميز بمجموعة من أدوات رؤى المست...
Ideally
goideally.com
من الناحية المثالية هي منصة ابتكارية تقدم رؤى عند الطلب للعلامات التجارية لاختبار المفاهيم والأفكار والرسائل. باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج، سيتمكن الأشخاص الذين يستخدمون الوضع المثالي من اكتشاف الفرص وتنمية الأفكار الرائعة. مع "مثالي"، يمكن لعدد أكبر من الأشخاص الوصول إلى الرؤى في كثير من الأحيا...
Hubble
hubble.team
Hubble هو برنامج بحث مستخدم موحد لفرق المنتجات لجمع التعليقات من المستخدمين بشكل مستمر. تقدم Hubble مجموعة من الأدوات بما في ذلك الدراسات الاستقصائية السياقية داخل المنتج، واختبارات قابلية الاستخدام، واختبارات النماذج الأولية، وتقسيم المستخدمين لجمع رؤى العملاء في جميع مراحل تطوير المنتج.
Zuko
zuko.io
67% من الأشخاص الذين يبدأون في ملء نموذج عبر الإنترنت لا يكملونه. Zuko عبارة عن نموذج عبر الإنترنت + أداة تحليل وتحسين للدفع تساعدك على تقليل التخلي عن المنتجات وزيادة التحويلات من خلال جعل النموذج الخاص بك هو أفضل ما يمكن أن يكون. * فهم متى وأين ولماذا يتخلى الزوار عن النماذج الخاصة بك. * احصل على ...
UserBob
userbob.com
UserBob هي خدمة اختبار المستخدم عن بعد الأقل تكلفة. سيقوم UserBob بتجنيد المستخدمين لتجربة تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك وتسجيل لقطة شاشة لتجربتهم. ستساعدك مشاهدة مقاطع الفيديو هذه على فهم التغييرات التي يتعين عليك إجراؤها لإسعاد المستخدمين وزيادة التحويلات.
CoNote
conote.ai
يقوم CoNote بنسخ وتحليل وتنظيم أبحاثك النوعية أثناء التعاون مع فريقك.
Stomio
stomio.io
Stomio عبارة عن منصة SaaS لفرق المنتجات للخروج من مرحلة الاختبار التجريبي أثناء تطوير المنتج.
Rally UXR
rallyuxr.com
Rally UXR هو برنامج لإدارة علاقات العملاء لأبحاث المستخدم يمكّن فرق البحث والمنتجات من توظيف وإدارة وإجراء الأبحاث مباشرة مع مستخدميهم.
PureSpectrum - Marketplace
purespectrum.com
تقدم PureSpectrum منصة كاملة لأبحاث السوق والرؤى، مما يساعد محترفي الرؤى على اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة وأسرع من أي وقت مضى. حازت PureSpectrum على جائزة أفضل مورد MR لهذا العام في حفل توزيع جوائز التميز لأبحاث التسويق والإنسايت لعام 2021، وهي معروفة بجودة بياناتها الرائدة في الصناعة. قامت شركة P...
PureSpectrum - Insights
purespectrum.com
تقدم PureSpectrum منصة كاملة لأبحاث السوق والرؤى، مما يساعد محترفي الرؤى على اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة وأسرع من أي وقت مضى. حازت PureSpectrum على جائزة أفضل مورد MR لهذا العام في حفل توزيع جوائز التميز لأبحاث التسويق والإنسايت لعام 2021، وهي معروفة بجودة بياناتها الرائدة في الصناعة. قامت شركة P...
methinks
methinks.io
يوفر اختبار المستخدم methinks.io مقابلات وجهًا لوجه في تطبيق الهاتف المحمول. تأهيل المختبرين، والاستطلاعات، ومقابلات الفيديو المباشرة، والأرشيفات، والدفع، وتطبيق الكل في واحد
Cambri
cambri.io
Cambri هي شركة عالمية تعمل في مجال تطوير التكنولوجيات، تأسست في عام 2018، ويقع مقرها الرئيسي في هلسنكي وستوكهولم، ولها مكاتب في جميع أنحاء أوروبا. تزود Cambri الفرق بنهج مرن لتطوير المنتجات، مما يؤدي إلى عمليات إطلاق أكثر نجاحًا لجلب المنتجات والخدمات الهادفة وطويلة الأمد فقط إلى السوق. Cambri هي رح...
EthOS
ethosapp.com
EthOS عبارة عن منصة بحثية غامرة تساعد باحثي تجربة المستخدم وفرق أبحاث السوق على إلقاء الضوء على المجهول من خلال الإثنوغرافيا الرقمية ودراسات اليوميات المحمولة والمقابلات القائمة على الدردشة. اكتشف مع الاثنوغرافيا المتنقلة * ابحث عن المشكلات المخفية المتعلقة بالمنتجات والخدمات التي تنشأ في حالات الا...
Corus
cor.us
أسهل طريقة للشركات للتعاون لإبلاغ قراراتها برؤى العملاء. منصة مصممة لفريقك للتواصل بشكل تعاوني بثقة وسلاسة مع 80 مليون شخص في 135 دولة. ببساطة هي أسرع طريقة للقيام بفترة أبحاث السوق الكمية.