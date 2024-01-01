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UX Metrics

UX Metrics

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الموقع الإلكتروني: uxmetrics.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UX Metrics على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في UX Metrics، نحن في مهمة لجعل أدوات بحث المستخدم عبر الإنترنت في متناول الجميع. تم تصميم منصتنا سهلة الاستخدام لتكون أسهل أداة لفرز البطاقات واختبار الأشجار في السوق، دون المساس بالميزات القوية. سواء كنت باحثًا في مجال تجربة المستخدم، أو مصممًا، أو مدير منتج، أو مجرد شغوف بفهم سلوك المستخدم، فإن مقاييس تجربة المستخدم هي الحل المناسب لك. ما يميزنا هو التزامنا بالبساطة والقدرة على تحمل التكاليف. نحن نؤمن بأن إجراء أبحاث المستخدم لا ينبغي أن يكون معقدًا أو مكلفًا. مع UX Metrics، لا تحتاج إلى أن تكون باحثًا متمرسًا في UX حتى تتمكن من إجراء الدراسات والحصول على نتائج واضحة. تضمن واجهتنا البديهية والإرشادات خطوة بخطوة أنه حتى المبتدئين يمكنهم التنقل في العملية دون عناء. ولكن لا تنخدع بنهجنا سهل الاستخدام - فـ UX Metrics هي أداة قوية تلبي احتياجات الباحثين الخبراء أيضًا. يمكن للمحترفين المتمرسين الاستفادة من ميزاتنا المتقدمة لتحسين دراساتهم والتعمق في رؤى المستخدم. من خلال تحليلنا وتصوراتنا الشاملة، يمكنك بثقة تقديم توصيات تعتمد على البيانات واتخاذ قرارات تصميم مؤثرة. نحن ندرك أهمية القدرة على تحمل التكاليف، خاصة بالنسبة للفرق الصغيرة والشركات الناشئة. لهذا السبب تقدم UX Metrics خطط تسعير لن تكسر البنك. يمكنك الوصول إلى جميع الميزات الأساسية والاستمتاع بمزايا منصتنا دون استنزاف ميزانيتك. لذا، سواء كنت بدأت للتو رحلة بحث المستخدم أو لديك سنوات من الخبرة، فإن UX Metrics موجودة لدعمك. قم بإجراء دراساتك واحصل على نتائج واضحة وقدم توصيات موثوقة بسهولة. انضم إلينا اليوم واطلق العنان لقوة رؤى المستخدم من خلال أداة فرز البطاقات واختبار الشجرة عبر الإنترنت الأبسط والأكثر تكلفة - مقاييس UX.

الفئات:

Software Development
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: uxmetrics.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UX Metrics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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