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قم بتحليل وترتيب أولويات تفاعلات العملاء الأكثر قيمة لديك. تستخدم BrandsEye مزيجًا فريدًا من الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري لتصفية وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن تفاعلات العملاء عالية المخاطر والعاجلة. نحن نعمل على تحسين خدمة العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء رؤى جديدة لتجربة العملاء، وإدارة المخاطر، وتحسين تقارير السلوك.

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