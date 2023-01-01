WebCatalog
BrandsEye

BrandsEye

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الموقع الإلكتروني: brandseye.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BrandsEye على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتحليل وترتيب أولويات تفاعلات العملاء الأكثر قيمة لديك. تستخدم BrandsEye مزيجًا فريدًا من الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري لتصفية وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن تفاعلات العملاء عالية المخاطر والعاجلة. نحن نعمل على تحسين خدمة العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء رؤى جديدة لتجربة العملاء، وإدارة المخاطر، وتحسين تقارير السلوك.

الموقع الإلكتروني: brandseye.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BrandsEye. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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