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ArchiveSocial

ArchiveSocial

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الموقع الإلكتروني: archivesocial.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ArchiveSocial على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج أرشفة الوسائط الاجتماعية مصمم لتحقيق الشفافية والامتثال. برنامج أرشفة الوسائط الاجتماعية الأكثر ثقة للكيانات العامة ليظل متوافقًا مع قوانين السجلات العامة ويدير المخاطر عبر الإنترنت بشكل فعال.

الموقع الإلكتروني: archivesocial.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ArchiveSocial. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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