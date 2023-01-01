ArchiveSocial

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برنامج أرشفة الوسائط الاجتماعية مصمم لتحقيق الشفافية والامتثال. برنامج أرشفة الوسائط الاجتماعية الأكثر ثقة للكيانات العامة ليظل متوافقًا مع قوانين السجلات العامة ويدير المخاطر عبر الإنترنت بشكل فعال.

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