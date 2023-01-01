WebCatalog
Hacker101

Hacker101

hacker101.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hacker101 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Hacker101 هي فئة مجانية لأمن الويب. سواء كنت مبرمجًا مهتمًا بمكافآت الأخطاء أو محترفًا متمرسًا في مجال الأمن، فإن Hacker101 لديه ما يعلمك إياه.

الموقع الإلكتروني: hacker101.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hacker101. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

itch.io

itch.io

itch.io

Halist AI

Halist AI

halist.ai

LearnPython.org

LearnPython.org

learnpython.org

Yoga International

Yoga International

yogainternational.com

Leap

Leap

jobprogress.com

Elastic Cloud

Elastic Cloud

cloud.elastic.co

LiveSession

LiveSession

app.livesession.io

Qakaa

Qakaa

qakaa.com

WebUntis

WebUntis

webuntis.com

Placezy

Placezy

placezy.com

Remind

Remind

remind.com

Spreaker

Spreaker

spreaker.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية