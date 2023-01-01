WebCatalog
Qakaa

Qakaa

qakaa.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Qakaa على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Qakaa هو سوق سريع حيث يمكنك شراء وبيع مطالبات عالية الجودة لـ ChatGPT وMidjourney وStable Diffusion وOpenjourney وDALL-E والمحتوى المخصص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل القصص القصيرة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمحتوى الفريد الذي يلبي احتياجاتك المحددة. سواء كنت كاتبًا، أو صاحب عمل، أو مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، فقاعة لديها ما يناسبك. انضم إلى مجتمعنا اليوم واختبر مستقبل إنشاء المحتوى.

الموقع الإلكتروني: qakaa.com

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