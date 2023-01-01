WebCatalog
Yoga International

Yoga International

yogainternational.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yoga International على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم ببث دروس وبرامج وتحديات اليوغا والتأمل غير المحدودة - مع دروس حية يومية جديدة! سواء كنت بدأت للتو أو كنت تمارس التمارين لسنوات، ستجد كل مستوى من الفصول الدراسية لمساعدتك على تحقيق أهدافك التدريبية. احصل على وصول غير محدود لأول 30 يومًا مجانًا!

الموقع الإلكتروني: yogainternational.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yoga International. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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